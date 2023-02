Agricoltura: Istat, un terzo delle aziende toscane è 'rosa'

(ANSA) - FIRENZE, 08 FEB - In Toscana sono attive 52.109 aziende agricole, il 32% delle quali ha un capoazienda donna. E' quanto affermano i dati del 7/o censimento Istat, presentati oggi a Firenze nell'ambito di un roadshow dell'istituto, con un focus sull'agricoltura al femminile. In Toscana, spiega l'Istat, le aziende agricole condotte da donne sono orientate ad attività di nicchia, in particolare l'agriturismo, e il loro profilo risulta più performante rispetto alla media nazionale delle aziende agricole femminili. Nel 34,5% delle aziende che hanno attività connesse, secondo i dati del censimento, sono le donne a gestire queste ultime. Hanno un capoazienda donna il 34,9% delle imprese certificate bio, il 32,6% di quelle informatizzate, il 42% degli agriturismi, e il 26,6% di quelle che hanno effettuato investimenti in innovazione. "Il censimento ha confermato che in agricoltura c'è ancora un forte divario da colmare, almeno nei numeri medi, e su tutto il territorio nazionale", ha affermato Cecilia Manzi, del servizio 'Statistiche e rilevazioni sull'agricoltura' dell'Istat. (ANSA).