Made in Italy:Confcooperative,legarlo a fasi produttive cibo

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Legare il concetto di Made in Italy a tutto il processo produttivo alimentare, partendo dalla materia prima di origine italiana fino ad arrivare al luogo della trasformazione. Lo ha detto Confcooperative, in audizione nella Commissione Attività produttive della Camera in merito all'indagine conoscitiva sul Made in Italy e la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa italiana, nel sottolineare la necessità di rafforzare strumenti per proteggere l'italianità della governance di alcune imprese alimentari, soprattutto nel settore primario e del latte in particolare.

In questo senso, per orientare in modo più efficace le risorse a disposizione, eventuali strumenti di tracciabilità, come la blockchain, potrebbero garantire l'attribuzione della distintività Made in Italy a prodotti frutto di una filiera davvero tutta italiana. Secondo il sistema cooperativo, inoltre è necessario coordinare maggiormente le autorità pubbliche coinvolte nella valorizzazione e nella tutela del Made in Italy, affiancandole ad uno stretto coordinamento interministeriale di carattere tecnico (Maeci, Masaf, Mimit, Minisal), con la partecipazione delle principali organizzazioni di rappresentanza;. Occorre infine investire su piattaforme logistiche nazionali, ha sottolineato Confcooperative, "per facilitare l'export di prodotti agroalimentari, soprattutto quelli a shelf-life ridotta, in mercati lontani; quelli dove si registra una domanda potenzialmente crescente che le nostre imprese fanno fatica a soddisfare a causa degli eccessivi costi di trasporto dei prodotti e delle difficoltà logistiche".

