Roma:Gualtieri,coop attore chiave rapporto pubblico-privato

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - "In alcuni investimenti del Pnrr abbiamo inserito la coprogrammazione e la coprogettazione per favorire la collaborazione pubblico-privato, che vede per noi la cooperazione come un attore fondamentale". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo all'Assemblea generale di Legacoop Lazio in occasione della tavola rotonda 'Sfide e prospettive del rapporto tra pubblico e privato'. "Lo sforzo che stiamo facendo a Roma - ha proseguito il sindaco - è quello di capovolgere, tornando alle origini, l'impostazione a livello nazionale ed europeo della partnership pubblico-privato e il rapporto con le forze sociali e del terzo settore: l'obiettivo è non tanto, come è successo, quello di sostenere una politica di riduzione della spesa pubblica attraverso le esternalizzazioni, ma esattamente l'opposto, ovvero concorrere insieme al raggiungimento di obiettivi condivisi già dalla loro individuazione e la possibilità di produrre innovazione, un'attività che per definizione il pubblico non può svolgere da solo. Abbiamo bisogno di questo tipo di partnership e non solo di risparmiare qualche soldo, spesso a scapito di salari e diritti dei lavoratori. Da Multiservizi agli Oepac, lavoriamo sulla qualità del servizio ma anche sui diritti di operatori e dipendenti - ha detto ancora Gualtieri - c'è un valore aggiunto da questo tipo di partnership e noi lo mettiamo in campo già dalla stesura atti coinvolgendo tutti i soggetti, a partire da sociale, scuola e cultura. La lettura del bisogno deve essere integrata per il conseguimento di obiettivi. Il punto è passare da una dimensione proceduralistica al conseguimento di obiettivi: in questo il Pnrr è molto chiaro nella loro misurazione per poi raggiungerli a ritroso. Le nostre politiche si sostengono a vicenda, c'è una unità tra obiettivi che sono sfidanti. Tutte le dimensioni si collegano e nessuna è esclusiva. La lettura integrata: a questo servono questi tavoli.

Vedo un tema fondamentale a cui vogliamo dare più attenzione - ha concluso il sindaco - formare e creare occupazione, in un circolo virtuoso di welfare". (ANSA).