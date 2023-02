Priolo: Bivona (Confindustria), Dpcm dà avvio a nuova fase

(ANSA) - SIRACUSA, 06 FEB - "L'attribuzione al polo industriale siracusano del riconoscimento di "sito industriale di interesse strategico nazionale", contenuta nel Dpcm firmato dalla presidente Meloni dà l'avvio ad una nuova fase che ridà fiducia alle imprese, con prospettive di investimenti per la decarbonizzazione dei processi, così come torna ad essere attrattivo il territorio per nuovi investitori". Lo afferma Diego Bivona, presidente di Confindustria Siracusa.

"Il Dpcm - aggiunge - di fatto riconosce l'importanza strategica dell'intero polo industriale siracusano per la salvaguardia della continuità produttiva e dei livelli occupazionali.

Siracusa con il suo polo assume oggi una valenza strategica per il Paese. Ricordo - continua il presidente di Confindustria Siracusa - che il polo industriale siracusano è l'unico in Italia ad essersi dotato di un Rapporto di sostenibilità di sito che, oltre ad evidenziare le risorse finanziarie impegnate nel processo di miglioramento continuo, evidenzia i risultati ottenuti nelle singole matrici ambientali".

Per il presidente Bivona "si apre oggi una nuova fase, quella della transizione green, che si deve realizzare con le imprese e non contro le imprese" ed è, quindi, "necessaria una forte coesione e un leale confronto tra tutti gli attori sociali coinvolti, affinché non si ripetano gli errori del passato".

