Pmi: FondItalia, nel 2022 formazione erogata a 5.000 addetti

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Nel 2022, più di 5.000 operatori di oltre 800 aziende del settore del commercio hanno partecipato ad almeno un corso di formazione professionale continua promosso da FondItalia (Fondo formazione Italia). Nel dettaglio, si legge in una nota, sono state 839 (su un totale di 2.644) le Pmi del segmento che l'anno passato hanno beneficiato di un progetto di formazione continua per un totale di 5.090 lavoratori. I corsi maggiormente frequentati, si apprende, sono stati quelli relativi allo "sviluppo delle abilità personali" ossia delle cosiddette soft skill: comunicazione efficace, gestione delle relazioni e dei conflitti, adeguamento alle necessità contingenti. E, dunque, si precisa, citando dati Istat, "nonostante il susseguirsi delle congiunture economiche sfavorevoli, il commercio è riuscito ad incrementare i valori di vendita in tutte le forme di distribuzione: +6,2% per la grande distribuzione, +2,2% per le imprese operanti su piccole superfici, +3,9% per le vendite al di fuori dei negozi e +3,7% per il commercio elettronico". Per il vicepresidente e direttore di FondItalia Egidio Sangue, la crescita del comparto "è la testimonianza limpida che una formazione adeguata e un aggiornamento continuo dei lavoratori risultano fondamentali per rispondere alle richieste dei mercati, e per sopperire alla ormai cronica difficoltà di reperimento di idonee professionalità", termina la nota. (ANSA).