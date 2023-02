Fermetures du tunnel Mont Blanc, réunion Région et Confindustria

(ANSA) - AOSTE, 06 FEB - "Nous considérons qu'il est prioritaire de travailler ensemble en partageant les relations, les énergies et les compétences pour faire entendre la voix de notre région sur un enjeu central pour l'avenir de la collectivité". C'est ce qu'ont déclaré le président de la Région Vallée d'Aoste, Luigi Bertschy, et le président de Confindustria Vda, Francesco Turcato, à l'issue d'une réunion d'analyse du dossier sur les effets des fermetures du Tunnel du Mont Blanc en raison de les travaux de rénovation de la structure.

Au cours de la réunion, les effets de l'interruption du trafic routier pendant quatre mois en 2023 et dans les 17 années suivantes qui se produiront sur le tissu économique à moyen et long terme ont été analysés. (ANSA).