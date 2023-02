==Autonomia: Patuelli (Abi), non può riguardare le banche

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - "Le tematiche bancarie, pur confusamente citate nel 117, non possono essere oggetto dell'autonomia differenziata prevista e di trasferimenti di competenze". Lo afferma il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, in un intervento sul Messaggero sull'autonomia, rilevando che pure se la riforma costituzionale del 2001 cita tra le materie con concorrenza di competenze "casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale" si tratta di definizioni superate dalle leggi nazionali e dalla normativa europea.

"Quelle vecchie definizioni - spiega Patuelli - sono superate da più normative nazionali ed europee che hanno trasformato quelle vecchie dizioni in foglie morte che, per chiarezza, sarebbe meglio abrogare, cancellandole dall'articolo 117, e che comunque non possono assolutamente essere confuse con le altre materie di legislazione concorrente fra lo Stato e le Regioni".

(ANSA).