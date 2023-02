=Fisco: Leo, colpire frode,via sanzioni per chi non ce la fa

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - "Va colpita la frode, non chi omette un versamento magari per ragioni di necessità, e l'evasione va combattuta prima che si realizzi". Lo dice, in un'intervista a La Stampa, il viceministro all'Economia Maurizio Leo che conferma l'intenzione di intervenire sia sulle sanzioni amministrative che su quelle su penali. "Stiamo lavorando a una riforma complessiva del sistema fiscale. Un disegno di legge delega che entro poche settimane sarà presentato in Consiglio dei ministri - anticipa Leo -. L'obiettivo, in aggiunta a quello principale della riduzione del prelievo, resta la semplificazione dell'imposta personale, anche attraverso una razionalizzazione delle tax expenditures". "Ci sono storture evidenti sulle quali intervenire - afferma - . Serve uno sfoltimento e una semplificazione". Il viceministro quindi aggiunge: "Il superamento dell'Irap è e resta tra i nostri obiettivi. Bisognerà farlo presto ma gradualmente".

"La tregua fiscale, proposta dal governo e approvata dal Parlamento, non è un condono - ribadisce Leo -. L'operazione che stiamo facendo serve a consentire di non rincorrere inutilmente chi non pagherà mai, per concentrare l'attività dove il recupero è ancora possibile". Vanno quindi riscritte le sanzioni tributarie: "La nostra proposta è di rimodulare le sanzioni tributarie, facendo in modo che sia garantita la loro proporzionalità rispetto alle violazioni. Errori e imprecisioni non possono essere trattati come vengono trattati i comportamenti fraudolenti e le "sviste reiterate".

E anche sul versante del "'penal-tributario', crediamo sia urgente una nuova definizione del quadro sistematico e anche del quadro culturale di riferimento. Ovviamente sono scelte che andranno condivise all'interno del governo - aggiunge il viceministro -. La mia visione è che l'approccio da perseguire sul fronte penale debba essere identico a quello che utilizzeremo per le violazioni amministrative: va colpita la frode, chi nasconde redditi, chi non presenta le dichiarazioni o le altera intenzionalmente". (ANSA).