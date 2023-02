Tessile:Urso,una misura specifica per tutela distretto Prato (2)

(ANSA) - PRATO, 04 FEB - "Abbiamo premiato imprenditori illuminati, capaci di fare impresa e decisi a investire nelle proprie aziende per il bene di tutto il territorio " ha detto Dalila Mazzi, presidente della Camera di commercio di Pistoia e Prato. Per il sindaco di Prato Matteo Biffoni "il Premio Santo Stefano è la prova provata che il distretto continua a volare, ci hanno dato per morti, per finiti, eppure siamo ancora il distretto tessile più grande d'Europa e continuiamo a faticare per essere tali. È vero, a Prato ci sono anche problemi grossi, dobbiamo continuare la repressione contro chi viola le regole ma non si può fare di tutta l'erba un fascio, chi lo fa troverà in me un baluardo insormontabile. I dieci milioni che ci arrivano dal Governo Draghi sono il riconoscimento che il nostro distretto è un patrimonio nazionale". Secondo il vescovo Giovanni Nerbini lo Stefanino d'oro è importante perché pone all'attenzione di tutti "il bello e il buono. Sono d'accordo con il sindaco, oltre a contrastare chi cerca di vivere al di là della legge possiamo anche indicare il bene fatto da chi crea ricchezza, crea spazi lavorativi per i tanti giovani che incontriamo nelle aziende e che si sentono corresponsabili di una realtà e di un sogno grande". Il presidente della Provincia di Prato e sindaco di Montemurlo Simone Calamai ha osservato come "il lavoro buono porta benessere non alle aziende ma a una intera comunità. È fondamentale valorizzare chi pone attenzione alla persona e alla dignità del lavoro. Le imprese vincitrici rappresentano una realtà ben più vasta presente sul nostro territorio, per questo non è stato facile scegliere i nomi da premiare". "Questo Premio è un messaggio lanciato al di là del nostro territorio, io penso all'Europa che si confronta sulla misura etica e umana del lavoro", ha detto Diana Toccafondi, presidente della Fondazione cassa di risparmio di Prato. Alla cerimonia erano presenti le parlamentari pratesi Erica Mazzetti e Chiara La Porta, l'assessore regionale Stefano Ciuoffo, la consigliera regionale Ilaria Bugetti e i rappresentanti delle forze dell'ordine e quelli delle categorie sociali ed economiche della città. Commossi e soddisfatti, i titolari delle aziende vincitrici hanno ritirato gli Stefanini, quest'anno realizzati dall'artista Giuseppe Guanci. (ANSA).