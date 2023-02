Brennero: Costantini (Cna), impensabile fermare i tir

(ANSA) - BOLZANO, 03 FEB - "Il 13% delle merci del nostro Paese passa da questo territorio, lo fa su gomma e lo farà ancora per i prossimi dieci anni. Ed è impensabile, in un mondo che corre, che le nostre aziende di autotrasporto vengano fermate al Brennero, soffocando anche il nostro export". Dario Costantini, presidente nazionale di Cna, in visita a Bolzano interviene sulla questione delle limitazioni dei tir al Brennero. "Cna e Cna FITA stanno seguendo e seguiranno nelle prossime settimane la vicenda che ha ripercussioni su tutto il Paese. Da questo territorio faremo sentire ancora di più la nostra voce per le nostre imprese", ribadisce.

"Dalla Sicilia all'Alto Adige i numeri ci dicono che bisogna mettere in campo strategie nuove. Tanto abbiamo fatto con le nostre Cna territoriali, puntando sulla formazione e la sensibilizzazione delle nuove generazioni. È una sfida culturale che non possiamo affrontare da soli che, se non si risolve nel nostro paese, dovrà trovare sbocchi altrove. Tra i progetti in fase di studio - conclude Costantini - quello della realizzazione di centri di formazione in Nordafrica". Nel corso della giornata non è mancato un breve confronto con il presidente della Provincia Arno Kompatscher sui temi di attualità: dal Brennero alla suddivisione degli appalti, dai rapporti con Roma alle grandi opere viarie. (ANSA).