Professioni: tributaristi, convegno 3 febbraio a Pordenone

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - 'L'importanza della formazione professionale. L'esempio dei tributaristi Int del Nord-Est': è questo il titolo del convegno che si terrà domani, 3 febbraio, a Pordenone. Lo fa sapere l'Int, Istituto nazionale tributaristi presieduto da Riccardo Alemanno, in una nota, precisando che all'evento si parlerà di formazione e aggiornamento professionale, ma saranno trattate anche altre tematiche, come la riforma fiscale e la tutela del lavoro autonomo professionale, con particolare riferimento alla norma sulla salute del professionista. Atteso, tra gli altri, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. (ANSA).