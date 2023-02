Fondi europei, Unioncamere organizzerà incontri con imprese

(ANSA) - TORINO, 02 FEB - Unioncamere Piemonte, per conto delle quattro Camere di commercio piemontesi, ha accolto l'invito della Regione Piemonte a collaborare per illustrare alle aziende dei vari territori l'impianto delle misure previste nell'ambito del Piano regionale (Pr) del Fondo europeo di sviluppo regionale 21-27 (Fesr) e le prime opportunità per il sistema imprenditoriale piemontese. L'azione specifica prevista dalla collaborazione con la Regione Piemonte consiste nello stimolare la partecipazione delle imprese di più piccola dimensione attraverso capillari azioni di informazione, formazione e accompagnamento.

"Informare per essere preparati a sfruttare tutte le potenzialità di un programma nato per aiutare il sistema produttivo, dalle piccole alle medie imprese così come le medie e le grandi con bandi mirati su innovazione, ricerca, ambiente, transizione ecologica, resilienza, sviluppo e trasformazione digitale. Questo l'obiettivo di questi incontri che grazie al supporto delle Camere di commercio saranno itineranti in tutto il territorio piemontese e che serviranno per costruire il Piemonte che vogliamo da qui al 2027" commenta l'assessore allo Sviluppo delle Attività Produttive Andrea Tronzano. "Il Programma Regionale Fesr 2021-2027 rappresenta un'opportunità di crescita unica per le imprese piemontesi e per l'intero sistema economico regionale, soprattutto negli ambiti della crescita sostenibile, della competitività e dell'innovazione oltre che della transizione digitale. In quest'ottica, come Camere di commercio, sosteniamo e promuoviamo iniziative mirate a una crescita consapevole delle imprese" commenta il presidente di Unioncamere Piemonte, Gian Paolo Coscia. (ANSA).