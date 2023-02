Fisco: vende auto con Iva "ridotta", fermato per un anno

(ANSA) - POTENZA, 02 FEB - La misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività per un anno e il sequestro preventivo di "somme di denaro e beni" per 500 mila euro sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza a carico di un imprenditore di Rapolla (Potenza) che opera nel settore del commercio di automobili.

Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza hanno accertato che l'imprenditore, per evadere l'iva dal 2012 al 2017, avrebbe commercializzato in Italia autoveicoli acquistati in Paesi europei "applicando, indebitamente, un'aliquota iva ridotta". Ciò gli avrebbe assicurato "un ingiusto profitto patrimoniale, corrispondente all'importo dell'iva illecitamente sottratta all'erario con un corrispondente danno per lo Stato per oltre 500 mila euro".

L'uomo è indagato per dichiarazione fraudolenta, truffa ai danni dello Stato, trasferimento fraudolento di valori e falso ideologico in atto pubblico. Dalle indagini, inoltre, è emerso che l'imprenditore, "con la complicità di alcuni prestanome, ha altresì costituito e gestito società, intestate a questi ultimi, allo scopo di proseguire la fraudolenta attività commerciale e porre in essere ulteriori illecite attività finalizzate ad ottenere finanziamenti pubblici regionali". (ANSA).