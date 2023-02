Assicurazioni: Pib entra in Italia acquistando Abi

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Area Brokers Industria, broker assicurativo sul mercato italiano viene acquisita da PIB Group, intermediario con sede nel Regno Unito che conta oltre 2,2 miliardi di euro di premi lordi intermediati, ricavi superiori ai 350 milioni e 3.300 dipendenti. Abi, che chiuderà il 2022 con 9,5 milioni di ricavi, è guidata dai fratelli Lorenzo Riccardi (ceo) e Marco Riccardi (cto), azionisti di controllo, che manterranno, precisa una nota, insieme al loro management team, ruoli e responsabilità attuali in azienda.

"Vogliamo acquisire altri broker di alto profilo in Italia oltre a sviluppare l'attività di ABI all'estero" commenta Onno Janssen, CEO di PIB Group Europe che con questa operazione isegna il suo ingresso sul mercato italiano e raggiunge i dieci paesi inclusi Regno Unito, Isole del Canale, Irlanda, Germania, Polonia, Danimarca, Spagna e Olanda.

Nel contesto dell'operazione il venditore è stato assistito, per la parte legale, da Carnelutti Law Firm con un team guidato dal partner Filippo Grillo e dall'associate Arrigo Gattai e per la parte finanziaria da EY e da AlphaOmega, mentre l'acquirente è stato assistito da Norton Rose, con Salvatore Ianniti e Claudio Di Falco. (ANSA).