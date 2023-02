Tunisia: tessile, export in aumento del 20,07% nel 2022

(ANSA) - TUNISI, 01 FEB - Le esportazioni tessili tunisine sono cresciute del 20,07% nel 2022, rispetto al 2021, con 9.156,1 milioni di dinari tunisini nel 2022, e un tasso di copertura del 119%, Lo ha affermato in una nota il ministero dell'Industria, delle miniere e dell'energia precisando che in euro, le esportazioni tessili sono aumentate del 21,28% a 2.806 milioni di euro nel 2022 rispetto al 2021. Secondo la stessa fonte il valore delle esportazioni tessili nel 2022 ha superato rispettivamente del 19,21% e del 20,46% in dinari ed euro il valore registrato nell'anno pre-pandemico 2019. Le esportazioni del settore tessile sono aumentate del 16,41% in dinari e del 14,11% in euro a dicembre 2022, rispetto allo stesso mese del 2021, per un totale di 869,9 milioni di dinari, pari a 261,1 milioni di euro. I Paesi dell'Unione europea, in particolare Francia, Italia, Germania, Belgio, Spagna, Portogallo e Paesi Bassi, rimangono le principali destinazioni dell'export nazionale di prêt-à-porter (79% nel 2022, con un valore complessivo di 2.212,2 milioni di euro, in crescita del 24,9 % dal 2021). Le importazioni di abbigliamento hanno invece raggiunto 294,6 milioni di dinari e 4200 tonnellate nel 2022, con un aumento del 3,1% in valore e del 7,2% in quantità rispetto al 2021, secondo la stessa fonte. (ANSA)