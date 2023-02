Cna Fita, in Italia nessun pedaggio selettivo, solo Fi-Pi-Li

(ANSA) - FIRENZE, 01 FEB - In Italia non esistono esempi di pedaggio selettivo. Lo sottolinea la Cna Fita Toscana, dopo che ieri il Consiglio regionale della Toscana ha affrontato, con un'interrogazione alla quale ha risposto il presidente della Regione Eugenio Giani, anche il tema del pedaggio ai mezzi pesanti sulla Fi-Pi-Li in relazione alla costituzione della società Toscana Strade.

"Nei giorni scorsi - sottolinea in una nota Michele Santoni, presidente d di Cna Fita Toscana - abbiamo incontrato tutti i capigruppo in Consiglio regionale, visto che saranno proprio i consiglieri regionali ad esprimersi in relazione alla nascita della società Toscana Strade, che dovrebbe sostenersi proprio con i pedaggi pagati dai soli mezzi pesanti sulla Fi-Pi-Li.

Secondo Giani per adeguare la Fi-Pi-Li sarebbero necessari 20-30 milioni l'anno e di questi 15-20 deriverebbero dal pagamento del pedaggio selettivo per i soli mezzi pesanti".

Cna Fita ricorda che ieri Giani "ha preso ad esempio due arterie molto importanti per il nord Italia, la Pedemontana Lombarda e la Pedemontana Veneta, dicendo di voler percorrere lo stesso iter anche in Toscana con la Fi-Pi-Li. Il dubbio dell'associazione è legato al fatto che le due esperienze non sono paragonabili. Prima di tutto perché i due esempi non hanno seguito lo stesso percorso della Fi-Pi-Li" e "in secondo luogo, al contrario di quanto detto da Giani, il pagamento nelle due pedemontane è esteso a tutti i mezzi indistintamente, e non solo ai Tir. Non sono assolutamente esempi di pedaggiamento selettivo, di cui non c'è precedente nel nostro paese". Santoni osserva che "questo studio dovrà passare al Consiglio regionale che dovrà approvarlo, spetta ai consiglieri questa scelta secondo noi immotivata e irrispettosa verso una categoria produttiva. Se si ragiona col far pagare tutte le spese di costruzione ai contribuenti cosa ci facciamo con la fiscalità pesante che abbiamo tutti noi imprenditori?. Inoltre gli stessi fondi per le tasse di proprietà (il bollo) che versiamo direttamente alla Regione Toscana a cosa servono visto la maggiorazione dei costi che i mezzi pesanti devono sostenere?".

(ANSA).