Pil: Istat, crescita acquisita per il 2023 allo 0,4%

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - La crescita acquisita per il 2023, quella che - in base alla spinta del 2022 - si otterrebbe se tutti i trimestri di quest'anno registrassero una variazione nulla del Pil, è dello 0,4%. E' il calcolo dell'Istat in base alle stime preliminari sul quarto trimestre 2022.

La previsione contenuta nella Nadef messa a punto dal governo Meloni all'inizio di novembre indica per quest'anno un aumento del Pil dello 0,6%. (ANSA).