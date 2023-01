Lavoro:accordo Confindustria-Università etnee per formazione

(ANSA) - CATANIA, 31 GEN - Sviluppare forme di raccordo tra mondo della formazione e del lavoro per migliorare la qualità dei processi formativi, diffondere la cultura d'impresa e costruire le basi per un ingresso qualificato e tempestivo dei giovani nel mercato del lavoro. Questo l'obiettivo di un protocollo di collaborazione tra la sezione Hi- tech e Ict di Confindustria Catania e il Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica dell'Università di Catania siglato dal presidente degli industriali etnei Antonello Biriaco e dal rettore Francesco Priolo. Nello specifico il protocollo prevede "la promozione di incontri tra gli studenti del Dipartimento e i rappresentanti delle imprese finalizzati a creare momenti di orientamento durante i quali le aziende possono aiutare i giovani a comprendere meglio le proprie attitudini professionali e la spendibilità delle competenze acquisite; l'attivazione di tirocini curriculari per gli studenti; l'organizzazione di visite guidate presso le aziende; la realizzazione di studi e ricerche scientifiche finalizzate alla divulgazione, alla conoscenza e allo sviluppo dell'attività d'impresa". Referenti per l'attuazione del protocollo sono Francesco Rizzo, presidente della sezione Hi-tech e Ict di Confindustria Catania e Bruno Andò, presidente del corso di laurea in Ingegneria elettronica dell'Ateneo. (ANSA).