Pensioni: Covip, risorse Fondi calano a 205 miliardi, -3,6%

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Le risorse destinate alle prestazioni dei fondi di previdenza integrativa sono, a fine dicembre 2022, pari a 205 miliardi di euro con una riduzione di 7,7 miliardi (-3,6%) rispetto a dicembre 2021 legata all'andamento dei mercati finanziari. Lo rileva la Covip. Nei fondi negoziali, l'attivo netto è di 61,1 miliardi di euro (-6,5%), esso ammonta a 28 miliardi nei fondi aperti (-3,2%) e a 45,1 miliardi nei PIP "nuovi" (+2,6%).

Nel corso del 2022 i contributi incassati da fondi negoziali, fondi aperti e PIP sono stati pari a 13,9 miliardi di euro (+4,2% rispetto al 2021). L'incremento si riscontra in tutte le forme pensionistiche, variando dal 4,5% per i fondi negoziali, al 7,8% per i fondi aperti, al 2% per i PIP. (ANSA).