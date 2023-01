Inps:iscritti ex Fondo credito possono chiedere anticipo Tfr

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - L'Inps avvia, in fase sperimentale, una nuova prestazione di credito in favore degli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (cd. Fondo Credito) che hanno maturato il diritto alla liquidazione del Tfr/Tfs, non ancora esigibile in forza di legge. Lo fa sapere l'Istituto di previdenza con una nota. La domanda si può presentare online dal primo febbraio 2023. Per l'accesso è necessario possedere uno dei sistemi di autenticazione accettati dalle pubbliche amministrazioni (SPID, CIE, CNS).

Il nuovo servizio di anticipazione del Tfs/Tfr può essere richiesto dai pensionati che hanno confermato l'adesione al Fondo Credito per il periodo di pensione, nonché da coloro che sono cessati dal servizio senza diritto a pensione e che, a seguito di un nuovo impiego, risultino iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali.

La prestazione prevede la possibilità di richiedere l'anticipazione di parte o dell'intero Tfr/Tfs maturato, ma non ancora esigibile in base alla normativa attuale, con un interesse pari all'1% fisso e una ritenuta per spese di amministrazione pari allo 0.50%. (ANSA).