Fisco:da Comune Firenze 'no' a stralcio cartelle esattoriali (2)

(ANSA) - FIRENZE, 30 GEN - In aula il dibattito è stato acceso come conseguenza della scorsa settimana; il Consiglio su questa delibera era stato programmato per lo scorso 26 gennaio e poi rinviato, aspetto che poi aveva portato le opposizioni a disertare la riunione dei capigruppo sempre del 26 gennaio.

In precedenza la Città metropolitana (ex Provincia) aveva votato analoga delibera il 25 gennaio. (ANSA).