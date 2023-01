Commercio extra Ue:Istat, nel 2022 saldo negativo 25,5 mld (2)

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - L'Istat segnala che nell'anno le esportazioni hanno raggiunto quota 295.779 milioni di euro (+20,2%) mentre le esportazioni sono salite a 321.343 milioni (+54,3%), trainate dall'energia con un saldo negativo complessivo per 25.564 milioni. Al netto dell'energia per la quale l'interscambio è stato negativo per 112.009 milioni il saldo commerciale italiano extra Ue a 27 è stato positivo per 86.445 milioni. Al netto dell'energia si registra un aumento delle esportazioni del 18,2% e una crescita delle importazioni del 27,3%.

Per i beni di consumo nell'intero 2022 si è registrato un andamento positivo delle esportazioni (+22,2%) anche se minore di quello delle importazioni (+26,4%) con un saldo positivo per 44.928 milioni. Per i beni strumentali si registra un saldo positivo di 53.284 milioni con l'export che registra un +14,1% mentre le importazioni sono salite del 24,2%. (ANSA).