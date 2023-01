Codice Appalti:Confindustria,mancano norme ad hoc su servizi

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Una legislazione ad hoc per gli appalti di servizi", separata da quella per gli appalti di opere, "appare disattesa" nel nuovo Codice Appalti, "ma rimane un'istanza altamente auspicabile e necessaria". Lo ha detto Francesca Mariotti, direttore generale di Confindustria, in audizione davanti alla Commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera sul disegno di legge del nuovo Codice Appalti.

"Riteniamo necessario intervenire - ha aggiunto Mariotti - perché i contratti pubblici riferiti ai servizi e alle forniture abbiano una propria specificità e un proprio riferimento nell'ordinamento e nei criteri di semplificazione". Per Confindustria "sarebbe utile iniziare almeno un lavoro di separazione applicativa tra settori totalmente diversi tra loro, i cui riflessi normativi possono essere molto diversi e addirittura creare in alcuni casi dei veri e propri 'problemi applicativi'". (ANSA).