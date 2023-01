Codice Appalti: Confindustria, troppo spazio al ribasso

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Il venire meno" nel disegno di legge sul nuovo Codice Appalti "del tetto massimo per l'attribuzione del punteggio economico entro il limite fissato del 30% rischia di aprire ad aggiudicazioni basate esclusivamente sulla componente del prezzo", cioé a "una continua corsa al ribasso come elemento strutturale degli acquisti" della Pubblica amministrazione. Lo ha detto Francesca Mariotti, direttore generale di Confindustria, in audizione davanti alla Commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera sul disegno di legge del nuovo Codice Appalti. "Ravvisiamo che sia più opportuno mantenere un bilanciamento fisso tra qualità/prezzo - ha aggiunto Mariotti -, passando dal 70%-30% all'80%-20%, a garanzia della valorizzazione degli elementi qualitativi dell'offerta". (ANSA).