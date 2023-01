Codice Appalti: Confindustria, è chiaro, leggibile, organico

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Il testo (del nuovo Codice degli Appalti, n.d.r.) appare strutturato in modo chiaro e leggibile.

È evidente che l'obiettivo sia stato di adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo, ai principi espressi nel corso degli anni dalla giurisprudenza e soprattutto di ridare l'organicità e la sistematicità perdute a seguito delle continue modifiche introdotte. Ė positivo che il nuovo Codice contenga molte norme 'autoesecutive', senza rinvii ad altri testi di legge". Lo ha detto Francesca Mariotti, direttore generale di Confindustria, in audizione davanti alla Commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera sul disegno di legge del nuovo Codice Appalti.

Confindustria apprezza che "la spinta alla digitalizzazione appare l'elemento centrale del nuovo Codice e strumento indispensabile per arrivare a un'effettiva semplificazione delle procedure". Vede con favore inoltre "la qualificazione delle centrali appaltanti", allo scopo di "concentrare le attività in un numero adeguato di organizzazioni che siano in grado di disporre di personale preparato, di processi e procedure efficienti, di competenze tecniche e non solo amministrative e di tecnologie digitali a supporto dell'intero ciclo di vita degli appalti". (ANSA).