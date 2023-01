Codice Appalti: Confapi, rinviare l'entrata in vigore

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Le piccole e medie industrie "esprimono preoccupazione circa la tempistica dell'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti" e chiedono "un rinvio al 2024 della sua entrata in vigore, per evitare sovrapposizioni di normative". Lo ha detto il presidente della Confederazione italiana della piccola e media industria (Confapi), Cristian Camisa, in audizione davanti alla Commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera sul disegno di legge del nuovo Codice Appalti.

Per Camisa "nel Codice non troviamo bene delimitate le responsabilità delle stazioni appaltanti in caso di contenzioso". Confapi "auspica la necessità di privilegiare rimedi alternativi alla magistratura, utilizzando l'istituto del Collegio consultivo tecnico". (ANSA).