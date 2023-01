Schlein, premier donna colpisce le donne sulle pensioni

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GEN - "Giorgia Meloni è una premier donna che anziché aiutare le donne sulle pensioni". Lo dice Elly Schlein, durante un'iniziativa per la sua campagna per la corsa alla segreteria del Pd a Rimini.

"Il governo - dice - colpisce le pensioni delle donne, 20mila esodate di opzione donna: il Pd lotterà per estendere i requisiti perché non è ammissibile che oggi queste persone non possano più anticipare l'uscita e soprattutto che vengano discriminate a 60 anni a seconda del numero di figli che hanno fatto magari 40 anni prima". (ANSA).