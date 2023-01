Pd: Schlein ad Asti, aumentano disuguaglianze, serve welfare

(ANSA) - ASTI, 28 GEN - Tappa astigiana oggi per Elly Schlein, candidata alla segreteria del Partito Democratico.

Schlein, dopo la tappa nel Cuneese, è stata ad Asti per presentare la sua candidatura. L'evento si è svolto al locale 'Diavolo Rosso' "Sono aumentate le disuguaglianze sociali - ha detto ad Asti - ora è necessaria una redistribuzione, delle ricchezze, del sapere, del tempo. Servono politiche di welfare".

"Veniamo da anni in cui il Partito Democratico non ha saputo fare abbastanza, ha fatto errori - ha aggiunto - se non facciamo autocritica, ce la faranno gli elettori". (ANSA).