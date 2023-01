==Inps: Tridico,in arrivo 20 milioni di mail su prestazioni

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - In arrivo 20 milioni di mail dall'Inps agli utenti per spiegare loro le prestazioni cui hanno diritto. In un'intervista a Il Corriere della Sera, il presidente dell'istituto Pasquale Tridico parla di "rivoluzione", frutto delle nuove linee guida in cui si assume un "atteggiamento proattivo". "Spesso - spiega - i diritti di famiglie, lavoratori e pensionati rimangono inespressi. Non vengono richieste le prestazioni di cui si ha diritto. Oggi si possono ottenere solo dopo aver fatto domanda. Non sarà più così".

"Basterà - rileva - accettare di ricevere tutte le informazioni, e la nuova piattaforma Myinps invierà di volta in volta le notifiche personalizzate. Ad esempio: alla nascita di un figlio i genitori riceveranno informazioni sul bonus cui avranno diritto, dal bonus bebè a quello per l'asilo nido fino all'assegno unico. Loro dovranno aderire al servizio". "Lo stesso avverrà per i lavoratori pubblici e privati e per i pensionati".

"Uno dei miei sogni - aggiunge - è la domanda di pensione precompilata, che i cittadini troveranno in MyInps già al primo giorno di pensione, così da riceverla il prima possibile". Il presidente parla poi dei controlli più efficaci, grazie alla trasformazione digitale della P.a. e alla condivisione delle informazioni: "Abbiamo appena firmato un protocollo con il ministero della Giustizia grazie al quale potremo fare i controlli: sapremo ad esempio se un detenuto usufruisce illegalmente del reddito di cittadinanza". (ANSA).