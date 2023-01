Sustenaible Award a orto verticale da balcone Made in Italy

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Un orto verticale da balcone con irrigazione automatica e guida digitale alla coltivazione ha vinto la seconda edizione di KI-LIFE Sustainable Award, premio ideato e promosso da Kiki Lab, in collaborazione con Homi Fiera Milano. Riservato alle aziende italiane e internazionali che hanno realizzato prodotti o progetti in ottica di Sviluppo Sostenibile, Rispetto Ambientale, Responsabilità Sociale, il riconoscimento è stato assegnato durante la seconda giornata di Homi, il salone degli stili di vita (FieraMilano, 26/29 gennaio).

L'orto verticale Made in Italy, Poty, è stato ideato dalla start up Hexagro. Anche il Premio speciale della giuria è andato ad un prodotto frutto di design e creatività italiana, G-Cork (Perpetua-Alisea), un oggetto che a prima vista potrebbe sembrare un semplice tappo, ma ha anche una funzione inaspettata: scrive proprio come una matita e cancella come una gomma. Menzioni speciali a Good&Mojo - Progetto: Compra luce, dona luce, una lampada Kalimantan realizzata in bambù, prodotta in piccole comunità in Vietnam, offrendo così ai villaggi l'opportunità di guadagnare e svilupparsi economicamente e a Horl 1993 - Progetto: Horl, un 'azienda familiare tedesca Horl 1993, che da 30 anni produce affilatori di coltelli di alta qualità. (ANSA).