Safilo: De Carlo (Fdi), tutelare lavoratori e Made in Italy

(ANSA) - VENEZIA, 27 GEN - "Come presidente della IX Commissione, ma soprattutto come Sindaco di Calalzo di Cadore, paese di fondazione di Safilo, non posso che garantire il massimo sostegno ad ogni possibile iniziativa che garantisca la tenuta occupazionale e produttiva dello stabilimento di Longarone". Lo afferma il sen. Luca De Carlo (Fdi), presidente della Commissione Industria al Senato.

Per De Carlo "la tutela del lavoro è la priorità assoluta, così come la difesa di Safilo e della sua storia, che già una volta ha visto la chiusura dello stabilimento proprio di Calalzo. Ho la massima fiducia nell'assessore Elena Donazzan, a cui viene riconosciuta sensibilità e credibilità anche dalle parti sindacali, e nel tavolo di crisi che ha prontamente convocato; nel frattempo, ho personalmente già sentito il Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, tra l'altro anche lui proveniente da una città dove è presente una sede Safilo come Padova, e con l'amministratore delegato Angelo Trocchia. Auspico quindi che quando prima venga fatta chiarezza sul quadro della situazione, così da poter mettere in campo tutte le azioni possibili - conclude - per tutelare al tempo stesso l'occupazione e uno dei marchi di eccellenza dell'occhialeria Made in Italy che vede proprio nel Bellunese il suo distretto di riferimento". (ANSA).