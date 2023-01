Pnrr: Confindustria, fondamentale collaborare pubblico-privato

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Confindustria, dopo un confronto interno ieri ed un dibattito pubblico oggi, a Venezia, pone anche l'accento sulla "quantità di fondi che il Governo riuscirà ad impegnare nel 2023 e la parte che verrà destinata al Sud, alla luce del consuntivo di spesa del 2022 del Pnrr", spiega il vicepresidente e presidente del consiglio delle rappresentanze regionali dell'associazione degli industriali, Vito Grassi.

"A seguito dell'incontro tra il presidente Meloni e Ursula Von der Leyen, volto a riallocare una parte delle risorse del PNRR che ragionevolmente non si riuscirà a spendere nei tempi previsti, è importante conoscere - dice -: i criteri sui quali ci si sta muovendo per questa ricognizione; l'eventuale proposta formale che presenteremo alla Commissione; la quantità di risorse che potrebbero riguardare le politiche al Sud" Il Pnrr - prosegue Grassi - "prevede anche un tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale di confronto con le parti sociali. In questo consesso sarebbe determinante affrontare alcuni temi cruciali come: i ritardi di attuazione, le necessarie semplificazioni procedurali, le possibilità di riallocazione delle risorse". (ANSA).