Made in Italy: Caputi presidente associazione Marchi storici

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - E' Massimo Caputi al vertice delle Terme di Saturnia, il presidente dell'Associazione Marchi Storici d'Italia eletto ieri in occasione dell'assemblea generale. I Marchi Storici di interesse nazionale iscritti al Registro speciale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono circa 500, ma in Italia, sottolinea una nota, sono decine di migliaia le imprese che hanno almeno 50 anni di costituzione.

"Finalmente anche l'Italia ha compreso la necessità di valorizzare le imprese storiche che sono l'asse portante del Made in Italy. Si prospetta un grande percorso di rafforzamento dei Marchi Storici, in considerazione anche della forte sensibilità dei ministri Urso e Lollobrigida verso le eccellenze produttive e il Made in Italy", ha affermato Massimo Caputi.

Durante l'assemblea eletto anche il nuovo consiglio di presidenza che resterà in carica per i prossimi quattro anni: vicepresidente vicario Roberto Busso, Gabetti; consiglieri vicepresidenti: Alessia Antinori, Marchesi Antinori, Ugo Giorcelli, Benetton, Pier Paolo Rosetti, Conserve Italia, Francesco Vena, Lucano 1894, Tommaso Inghirami, Inghirami, Bernabò Bocca, Sina Hotels, Nicola Arnone, Acqua Lete, Armando De Nigris, Aceto De Nigris 1889, Pietro Giovanni Zoroddu, Adnkronos, Gianluca Brozzetti, Buccellati, Lorenzo Canella, Canella, Stefano Crechici, Modiano, Andrea Ravazzolo, Ravazzolo, Giovanni Roncoroni, Roncoroni 1881, Massimo Toschi, Toschi Vignola, Antonio Zacchera, Zacchera Hotels. (ANSA).