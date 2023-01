Fisco: Caf-Cia, stralcio cartelle preoccupa agricoltori

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Nella legge di Bilancio 2023, il Governo ha inserito una rinnovata operazione di 'saldo e stralcio' o 'pace contributiva': la cancellazione automatica di debiti erariali e contributivi accumulati da cittadini ed imprenditori. Il problema si pone per quei soggetti, in particolare quelli del comparto agricolo: Coltivatori Diretti ed Imprenditori Agricoli Professionali che hanno accumulato un debito contributivo nei confronti dell'Inps, che spesso ammonta a poche decine o centinaia di euro. E' quanto sottolinea in una nota Nicola Antonio Sichetti, presidente di Caf-Cia, centri di assistenza fiscale di Cia Agricoltori Italiani. Con il rinnovato provvedimento normativo, continua il presidente di Caf-Cia, quei lavoratori si vedranno stralciare automaticamente il debito e con esso, altrettanto automaticamente, uno o più anni di contributi. Lo stesso problema si è posto anche per chi aveva in corso una rateizzazione del debito: le rate rimaste da pagare sono state stralciate e quei coltivatori diretti o Iap hanno perso anni di contributi. In sintesi, rimarca, "non gli viene fatto un favore, ma un enorme danno. Questo perché i contributi Inps di quei lavoratori autonomi non sono 'frazionabili': se per un qualunque problema o per una dimenticanza non hanno versato l'intero importo, anche se la differenza ammonta a pochi euro rispetto a quanto richiesto dall'Inps, un intero anno contributi non viene accreditato".

In passato l'Inps, su sollecitazione della Cia Agricoltori Italiani, aveva richiesto al Ministero del Lavoro un intervento che salvaguardasse i suddetti lavoratori autonomi, ma senza ottenere nulla. La risoluzione del problema sarebbe semplice: condizionare l'accettazione dell'interessato al saldo e stralcio. Soluzione che non cambierebbe la portata dell'intervento, salvando i diritti di molti cittadini. (ANSA).