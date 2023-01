Benzina: Istat,specificare collaborazione con Garante prezzi

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Il Dl trasparenza prevede un "ruolo dell'Istat nel rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi" e in particolare per quanto riguarda il "tema della condivisione delle informazioni con il garante, per assicurare che questa sia efficace e conforme alla riservatezza in ambito statistico, sarebbe opportuno che il decreto delimiti il perimetro di quelle che possono essere condivise". Lo afferma la direttrice centrale per le Statistiche socio-economiche dell'Istat, Cristina Freguja, in audizione sul Dl Trasparenza alla commissione Attività produttiva della Camera. "Un secondo aspetto - aggiunge - riguarda un maggior coinvolgimento dell'istituto nell'attività di sorveglianza, ma il decreto non specifica la natura della collaborazione e il tipo di supporto richiesto. Per questo auspichiamo di essere coinvolti nella redazione degli aspetti tecnici". (ANSA).