Benzina: Faib Confesercenti, no Antitrust duro da ignorare

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "La posizione espressa dal Presidente dell'Antitrust" sul Dl Trasparenza sui carburanti "suona come uno stop per il Governo. Sarà difficile nel prosieguo del dibattito parlamentare, anche per il Governo, ignorare la presa di posizione dell'Antitrust". Lo dice in un comunicato Giuseppe Sperduto, Presidente di Faib Confesercenti.

"Nel caso il Governo ignorasse il parere espresso dal Presidente dell'Autorità Garante della concorrenza - ha proseguito Sperduto -, che ha autorevolmente rilanciato quanto già anticipato da Faib, sempre in sede di audizione in Commissione della Camera dei Deputati, potrebbe aprire la strada a ricorsi per violazione della normativa antitrust in sede di Corte di Giustizia europea".

"È un importante contributo di chiarezza al dibattito pubblico scatenato dalla demagogia di alcune Associazioni di consumatori, di stampo dirigista - ha concluso il presidente di Faib Confesercenti -. Il Governo, pur perseguendo obiettivi di corretto funzionamento del mercato petrolifero, faccia tesoro già in questa fase dell'autorevole parere dell'Antitrust, e corregga il Decreto, che ha visto la contrarietà di Faib e delle sigle della filiera". (ANSA).