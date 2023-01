Pensioni: Inps, 241mila anticipate nel 2022, -18% (2)

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Dalle tabelle emerge un'età per il pensionamento anticipato molto più bassa di quella di vecchiaia con 61,1 anni medi i lavoratori dipendenti compresi i prepensionamenti (in calo rispetto ai 61,3 del 2021) e i 62,4 per i pubblici (in calo sui 62,6 del 2021).

Le pensioni anticipate dei lavoratori dipendenti sono state 118.512 (-10,68%) con un assegno medio di 2.012 euro al mese.

Per i pubblici le pensioni anticipate liquidate nel 2022 , anche grazie all'esaurimento di Quota 100, si sono ridotte a 62.085 (-32,05% sul 2021) con l'assegno medio che cala a 2.325 euro. Le pensioni anticipate nel complesso nel 2022 sono state 123 ogni 100 di vecchiaia (141 nel 2021) ma il dato è significativo soprattutto per il pubblico impiego con 273 ogni 100 (nel 2021 erano 329).

Gli assegni sono più bassi per la pensione di vecchiaia con 1.055 euro medi per il Fondo lavoratori dipendenti, 633 euro per i coltivatori diretti, 871 euro per gli artigiani, 903 euro per i commercianti e appena 366 euro per i parasubordinati.

