Ocse: spesa pubblica sociale Italia al 30,1% del Pil in 2022

(ANSA) - PARIGI, 26 GEN - La Francia e l'Italia risultano rispettivamente al primo e al secondo posto tra i grandi Paesi dell'Ocse, per spesa pubblica sociale nel 2022. In Francia, il dato è stato al 31,6% del Pil nel 2022 mentre quella dell'Italia è del 30,1%. Nel 2021, la spesa pubblica sociale della Francia era al 32,7% mentre quello dell'Italia era al 30,7%. La media Ocse per il 2022 è stata invece del 21,1% (22% nel 2021), precisa in una nota lo stesso organismo internazionale con sede a Parigi. Più in generale, osserva l'Ocse, la spesa pubblica sociale è passata mediamente al livello Ocse dal 20% del Pil nel 2019 al 23% nel 2020. Un fenomeno dovuto in larghissima parte (per circa l'80%) all'aumento della spesa più che alla contrazione del Pil, in particolare, per la salute, la disoccupazione e le politiche del lavoro durante gli anni della pandemia. (ANSA).