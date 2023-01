Made in Italy:De Carlo(FdI), ok ministro su etichette alimentari

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Siamo molto soddisfatti della risposta in aula del ministro Lollobrigida sul nostro question time sulle etichettature alimentari. Il ministro ha garantito che verranno intrapresi studi, di concerto con il Ministero della Sanità, sugli effetti del consumo alimentare per chiarire che non è, come nel caso del vino, il consumo ma l'abuso a creare danni alla salute. Ci pare sia una battaglia che compatta l'aula, come è stato nel caso del Nutriscore, perché quando si tratta di difendere le nostre produzioni si ritrova la giusta unità d'intenti. Sono le fake news che nuocciono gravemente alla salute e non certo i nostri prodotti che in tutto il mondo sono riconosciuti come delle eccellenze". Lo ha dichiarato in aula nel corso del question time il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura di Palazzo Madama. (ANSA).