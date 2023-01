Camere commercio: Cz-Kr-Vv, riunione presidente a Crotone

(ANSA) - CATANZARO, 26 GEN - Strategie di sviluppo e rilancio del territorio crotonese. È stato questo il tema al centro dell'incontro che il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo, ha avuto con i presidenti delle associazioni di categoria rappresentative del territorio.

La riunione si è svolta nella sede di Crotone dove il presidente, affiancato dalla vicepresidente Emilia Noce e dai neo consiglieri Giovanni Ferrarelli, Antonio Casillo, Salvatore Mazza. Vi hanno partecipato i presidenti delle associazioni di categoria, Giovanni Mazzei di Ance, Vincenzo Saggese di Confindustria, Gaetano Potenzone di Cia, Diego Zurlo di Confagricoltura, Antonio Casillo di Confcommercio, Domenico Arilli e Francesco Pellegrini di Confartigianato.

"L'incontro - è detto in un comunicato - si è focalizzato sul rilancio del territorio e, in particolare, sulle tematiche cruciali per le imprese e l'intera collettività: dalla bonifica dell'area industriale all'utilizzo delle risorse del Pnrr fino al potenziamento delle infrastrutture, nello specifico quella portuale ed aeroportuale. Particolare attenzione è stata riservata al tema della realizzazione della statale 106 e della rifunzionalizzazione della tratta ionica ferroviaria, arterie strategiche in una logica di sviluppo per trarre il territorio crotonese fuori dall'isolamento in cui si trova. Solo attraverso una mobilità moderna ed efficiente è possibile aprire il tessuto imprenditoriale verso nuove opportunità di crescita. Unanime la volontà delle associazioni di continuare a confrontarsi per intraprendere strade nuove e fruttuose, al fine di contribuire con azioni concrete e propositive alla realizzazione di un progetto unitario di sviluppo e di crescita. Al termine dell'incontro si è infatti convenuto sulla necessità di adottare un metodo di lavoro condiviso con la calendarizzazione periodica di tavoli per aree tematiche. Questi rappresenteranno la naturale premessa alla predisposizione di azioni e progetti da intraprendere dall'ente camerale in maniera unitaria sui territori".

"È stato un incontro tanto necessario quanto proficuo - ha detto il presidente Falbo - per esaminare le criticità del territorio crotonese e mettere in campo le strategie idonee a rilanciare il tessuto produttivo attraverso un percorso di condivisione con le associazioni di categoria e le istituzioni locali. Ringrazio i partecipanti. Sono entusiasta degli argomenti trattati e vedo risorse intellettuali di altissimo livello. Accolgo con grande piacere le istanze portate dai partecipanti al tavolo dell'incontro, dove è emersa una chiara volontà di procedere con un confronto costante a beneficio delle imprese e del territorio. È necessario superare l'individualismo e pensare alla nuova Camera di commercio come un'unica entità, di un unico grande territorio, che trae la sua forza proprio dall'unione, diventando modello di sviluppo e trait d'union con i diversi attori locali".

"La parola è poi passata alla vicepresidente e ai neo consiglieri camerali - conclude la nota - i quali hanno confermato la volontà e l'impegno a rappresentare le istanze del territorio in armonia con il nuovo contesto unitario". (ANSA).