ANSA-INTERVISTA/Zappia in Giamaica, 'opportunità Made in Italy'

(di Claudio Salvalaggio) (ANSA) - WASHINGTON, 26 GEN - La Giamaica non solo come paradiso turistico associato alla musica reggae di Bob Marley, al rum e a velocisti come Bolt ma anche come nuova frontiera imprenditoriale per il made in Italy, che qui è già sbarcato con aziende come Campari, Eridania e Ansaldo. E già guarda alle ulteriori opportunità, dalle rinnovabili alle infrastrutture, nell'anno del 60esimo anniversario delle relazioni bilaterali.

Così vede il Paese caraibico Mariangela Zappia, ambasciatrice in Usa, alle Bahamas e anche in Giamaica, dove oggi vola per un faccia a faccia con le autorità locali, in particolare la ministra degli Esteri Kamina Johnson Smith e il ministro per l'Ambiente, l'Acqua e il Cambiamento Climatico, Matthew Samuda, nonchè per visitare alcuni siti di investimenti italiani e incontrare nostri imprenditori attivi nel Paese.

"La Giamaica - osserva l'ambasciatrice - è senz'altro percepita come un'isola da sogno e gli italiani la amano al punto che, dopo statunitensi e canadesi, sono i turisti più numerosi nel Paese, e hanno investito molto nel settore turistico locale. La Giamaica è però molto di più: un Paese giovane, una democrazia stabile e un'economia dinamica, che ha saputo riprendersi bene dalla pandemia e ha grandi potenzialità in molti settori, dalle infrastrutture alle energie rinnovabili.

E' uno dei Paesi più grandi e popolosi dei Caraibi e un partner importante nella lotta al cambiamento climatico". Secondo Zappia, inoltre, la ricorrenza quest'anno del 60esimo anniversario delle relazioni tra Italia e Giamaica "è senz'altro un'ottima occasione per puntare i riflettori su questo rapporto, già eccellente: abbiamo a disposizione strumenti concreti per portarlo a un livello superiore, in linea con l'orientamento del governo a rafforzare i rapporti con l'America Latina e i Caraibi, come il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha indicato delineando le aree prioritarie di interesse della nostra azione di politica estera". La Giamaica, ricorda l'ambasciatrice, "è l'unico Paese dei Caraibi con il quale l'Italia ha finalizzato, a fine 2020, un meccanismo di consultazioni bilaterali", di cui quest'anno si punta a convocare la prima riunione. "L'accordo sulle doppie imposizioni, l'apertura del governo giamaicano agli investimenti dall'estero e l'impulso che sta dando alla crescita del settore manifatturiero, alla crescita delle Pmi - su cui siamo senz'altro un modello - e anche all'imprenditoria femminile, contribuiranno senz'altro a rendere la Giamaica ancora più attraente per le imprese italiane", sottolinea Zappia.

Ma qual è la presenza imprenditoriale italiana in Giamaica? "Gli investimenti italiani nel Paese - spiega l'ambasciatrice - sono consistenti e diversificati e inoltre l'interscambio commerciale è più che raddoppiato nel 2022 rispetto all'anno precedente. Imprenditori italiani hanno investito da anni in strutture turistiche, soprattutto nelle zone tra Negril e Ocho Rios. Tra i gruppi italiani in Giamaica spicca Campari, che ha fatto investimenti ingenti sia acquisendo i maggiori produttori locali di rum, sia costruendo nuove strutture per il rilancio del comparto. Sono presenti inoltre in Giamaica gruppi quali Crif, nei servizi finanziari, Colacem (cementi), Eridania (zucchero). Ansaldo è stata impegnata per anni nel Paese nella costruzione di un oleodotto nel porto di Kingston". Ma, fa presente Zappia, "grandi opportunità si stanno aprendo in Giamaica per imprese italiane anche nei settori delle energie rinnovabili, su cui siamo leader mondiali, e delle infrastrutture, il cui sviluppo sarà sostenuto congiuntamente da Unione Europea e Stati Uniti, come emerso nell'ultima riunione del Trade and Technology Council a inizio dicembre.

La Giamaica è anche un importante hub per l'intera regione, cui l'Italia guarda con sempre maggiore attenzione. "L'impegno italiano per i Caraibi - assicura l'ambasciatrice - è in continua crescita ed è legato a doppio filo alla nostra azione globale sui cambiamenti climatici. Nel 2023 la Farnesina ospiterà nuovamente la Conferenza ministeriale Italia-America Latina e Caraibi, che ha cadenza biennale. Lo scorso settembre invece, in occasione dell'Assemblea Generale dell'Onu, l'Italia ha firmato un accordo con la Banca di Sviluppo Caraibica per la concessione di una linea di credito di aiuto di 50 milioni per realizzare progetti di sviluppo sostenibile in Giamaica e in altri Paesi della regione.

Sbarcando nel Paese di Bolt, Zappia potrà vantare di Marcell Jacobs. "Usain Bolt - spiega - è, e rimarrà, un mito dell'atletica mondiale e un grande ambasciatore della Giamaica nel mondo. Ma il successo del nostro campione Marcell Jacobs alle ultime Olimpiadi suggerisce una suggestiva staffetta tra Italia e Giamaica, e offre l'occasione per rafforzare anche la collaborazione in campo sportivo tra i nostri due Paesi. Sarà un piacere per me incoraggiare anche la partecipazione del glorioso team di bob giamaicano alle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026. Lo sport è da sempre uno straordinario collante tra popoli di nazioni diverse e geograficamente lontane". (ANSA).