Ocse: Fabrizia Lapecorella nuovo vice segretario generale

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - L'Italiana Fabrizia Lapecorella è stata nominata vice segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) dal 3 aprile 2023. Attuale Capo Dipartimento Politiche europee presso la Presidenza del consiglio dei ministri, Lapecorella ha ricoperto la carica di Direttore gnerale delle Finanze presso il ministero dell'Economia e delle Finanze dal 2008 al 2022 dove ha lavorato come responsabile della politica fiscale, della politica finanziaria nazionale, europea e internazionale, della governance delle agenzie fiscali italiane, del coordinamento dell'infrastruttura informatica per l'amministrazione fiscale italiana e dei servizi amministrativi del sistema di giustizia tributaria italiano. Prima di questo ruolo, ha ricoperto diversi incarichi all'interno del ministero.

Lapecorella ha anche ricoperto posizioni di rilievo all'interno della struttura dell'Ocse. Dal 2004 è docente di Finanza pubblica presso l'Università degli Studi di Bari.

Laureata in Economia, ha conseguito un dottorato di ricerca in Economia presso l'Università di York. Lapecorella si aggiunge agli altri vice segretari generali dell'Ocse Kerri-Ann Jones, Yoshiki Takeuchi e Ulrik Vestergaard Knudsen. (ANSA).