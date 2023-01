Equo compenso: Fond. Inarcassa, con pdl inversione di rotta

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Siamo soddisfatti che la Camera abbia dato una accelerazione ai lavori parlamentari su una materia tanto attesa da migliaia di liberi professionisti. Per gli architetti e ingegneri liberi professionisti, questa legge significa finalmente poter invertire una rotta che - come abbiamo avuto modo di dire a più riprese nei mesi scorsi - stava diventando pericolosa. Ci riferiamo a quelle tipologie di bandi di gara indetti dalle pubbliche amministrazioni per affidamenti di incarichi professionali a titolo gratuito che hanno il solo effetto di piegare il mercato della progettazione, impoverirlo sotto il profilo della qualità con il rischio di compromettere la sicurezza delle opere e, di conseguenza, l'incolumità dei cittadini". Lo si legge nella nota inviata dal presidente della Fondazione Inarcassa (l'organismo attivo sui temi della professione degli iscritti ad Inarcassa, la Cassa previdenziale delle due categorie tecniche) Franco Fietta. (ANSA).