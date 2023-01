Equo compenso: commercialisti, pieno consenso, ci dà dignità

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Il varo unanime della Camera alla proposta di legge in materia di equo compenso "rappresenta una tappa importante sulla via di un più ampio riconoscimento delle tutele per i professionisti e segna anche un'inversione di tendenza molto significativa nell'atteggiamento della politica nei confronti dell'universo delle libere professioni". È quanto afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, esternando il "pieno consenso" della categoria "su una disciplina che si pone l'obiettivo di tutelare finalmente il diritto del professionista a ricevere un compenso equo nei rapporti contrattuali che lo riguardano, specie nei casi in cui la controparte è in una posizione dominante. Il principio secondo il quale, ad ogni prestazione professionale, debba corrispondere un compenso commisurato alla prestazione svolta è alla base di un processo di pieno riconoscimento della dignità dei lavoratori autonomi", va avanti. Secondo de Nuccio, "come tutti i testi anche questo è perfettibile, ma rappresenta un punto di partenza estremamente importante. Per questo, il nostro auspicio è che il passaggio che lo attende ora al Senato possa essere comunque il più rapido possibile", conclude il vertice dei commercialisti. (ANSA).