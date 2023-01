Rdc: Inps, aumentano controlli incrociati con Giustizia (2)

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - L'attuazione del protocollo - prosegue la nota - "consentirà ad Inps di disporre, in automatico, la revoca e il recupero della prestazione indebita in caso di omessa dichiarazione.

Con il nuovo protocollo prosegue l'intensa collaborazione tra Inps, la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), il Dipartimento per gli Affari di giustizia (DAG) e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, finalizzata al potenziamento delle verifiche sulle prestazioni erogate dall'Istituto".

Ancora una volta, conclude la nota, "la Pubblica Amministrazione lavora in squadra a servizio della collettività e, applicando la tecnologia, migliora la qualità dei propri servizi". (ANSA).