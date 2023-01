Inps: a dicembre 1,16 milioni di famiglie con Rdc, 549 euro

A dicembre sono state 1.168.712 le famiglie che hanno ricevuto il Reddito o la pensione di cittadinanza per 549,46 euro medi. Lo si legge negli Osservatori statistici dell'Inps secondo i quali le persone complessivamente coinvolte nel mese sono state 2.483.885. Si sono spesi nel mese 642,16 milioni di euro.

Se si guarda all'intero 2022 le famiglie che hanno ricevuto almeno una mensilità del sussidio sono state 1.685.161 per 3.662.803 persone coinvolte e un importo medio della prestazione di 551,11 euro. Nel complesso nell'anno sono stati spesi per la misura di contrasto alla povertà circa 7,99 miliardi. (ANSA).