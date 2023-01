Fisco: Leo, raccolgo il testimone, possiamo dare una svolta

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Raccolgo il testimone, la delega che stiamo pensando prende le mosse dal lavoro che è stato fatto" Lo afferma il vice ministro per l'Economia, Maurizio Leo, intervenendo alla conferenza stampa dove Luigi Marattin (Iv) e Luciano D'Alfonso (Pd) presentano i volumi dell'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale condotta nella scorsa legislatura dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato.

"Ci devono essere necessariamente condivisioni su certi temi e il tema fiscale non può dividere, deve assolutamente trovare convergenze perché si deve fare nell'interesse della nazione", dice Leo, pronto a fare "tesoro dei suggerimenti". "In questa legislatura potremo dare una svolta al sistema fiscale", dichiara. (ANSA).