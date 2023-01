Fisco: Leo, deve cambiare la filosofia dell'accertamento

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Deve cambiare la filosofia dell'accertamento", secondo il vice ministro per l'Economia, Maurizio Leo. "Si è sempre detto bisogna colpire l'evasione ma il tax gap oscilla sempre tra 85 e 100 miliardi quindi praticamente l'evasione, com'era, così è rimasta", dichiara Leo intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dei volumi dell'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale condotta nella scorsa legislatura. "Quello che noi pensiamo - aggiunge Leo - è il concordato preventivo biennale. L'amministrazione finanziaria ha a disposizione tante di quelle informazioni, tra fatturazione elettronica e banche dati, che può dire al contribuente: 'questo è il tue reddito, se poi tu non accetti, farò accertamenti, se accetti ti lascio libero per due anni". (ANSA).