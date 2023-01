Fisco: Garavaglia-Osnato, lavoro è già avviato dall'indagine

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Gli attuali presidenti delle commissioni Finanze di Camera, Marco Osnato (Fdi), e Senato, Massimo Garavaglia (Lega) intervengono alla Camera alla presentazione dei volumi dell'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale condotta nella scorsa legislatura con i loro predecessori Luigi Marattin (Iv) e Luciano D'Alfonso (Pd) e definiscono l'indagine un "ottimo lavoro" e "un tesoretto".

"Mettere ordine e finalmente fare un'azione coordinata e condivisa sulla parte fiscale credo che sia ormai necessario e doveroso. Partendo da questo ottimo lavoro, insieme si può fare un buon lavoro, naturalmente con le visioni politiche diverse", dichiara Garavaglia.

Osnato parla di "un lavoro utile e proficuo che sono sicuro che il governo saprà sfruttare" e definisce "utile riproporlo oggi come tesoretto per questa maggioranza e questo parlamento".

"È un lavoro importante sul quale abbiamo lavorato tutti seriamente" e "abbiamo cercato di costruire un percorso, non so se condiviso ma sicuramente utile a tutti", dichiara il deputato, ricordando che Fratelli d'Italia ha votato contro l'approvazione del documento conclusivo dell'indagine. (ANSA).