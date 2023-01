Assobalneari,maggioranza vada avanti su difesa Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Vorrei incoraggiare la presidente del Consiglio e tutte le forze di maggioranza ad andare avanti nel loro programma di difesa delle imprese italiane, di tutte quelle che sono sul demanio marittimo, non solo gli stabilimenti ma anche i campeggi o i ristoranti. Se gli italiani fossero stati contrari, non li avrebbero votati". Così il presidente di Assobalneari, Fabrizio Licordari, torna sul tema delle concessioni balneari, al centro degli emendamenti al decreto Milleproroghe e oggetto oggi di una riunione di maggioranza con il ministro Raffaele Fitto.

"Mi auguro che chi in campagna elettorale ha difeso alcuni principi, si batta anche ora come un leone per difendere le nostre imprese. - sottolinea - Ho fiducia che la maggioranza, forte e coesa, possa uscire dai luoghi comuni e possa dare nuovo slancio a 30.000 imprese, quasi tutte a conduzione familiare, dando una spinta anche al Pil".

Le associazioni dei balneari sono in attesa di una convocazione da parte del governo che al momento non è ancora arrivata. (ANSA).